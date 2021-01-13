En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,66 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,55 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,713111 2,66 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,030630 2,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025984 2,21 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011022 2,11 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,754002 1,61 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,467432 1,44 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,913394 1,39 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 115,443186 1,39 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,511837 1,26 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 19,986614 1,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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