En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran yatırım fonları

13.01.2021 15:17
En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,66 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,55 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,66 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,55 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7131112,66
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0306302,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259842,21
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0110222,11
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7540021,61
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,4674321,44
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,9133941,39
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)115,4431861,39
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,5118371,26
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)19,9866141,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, TEM Otoyolu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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