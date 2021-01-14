En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 1,03 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,01 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 21,007618 1,28 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,486533 1,03 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 116,605532 1,01 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,137575 1,00 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,929581 0,85 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 2,076728 0,84 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,726298 0,77 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,847609 0,76 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,067432 0,75 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,065169 0,75 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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