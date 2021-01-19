En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,99 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,31 ile "Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 3,30 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,144106 3,99 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,049625 3,31 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,761113 3,30 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,031236 3,26 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,749424 3,21 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048834 2,87 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096853 2,85 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,511370 2,74 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,852392 2,70 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,962979 2,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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