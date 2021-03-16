Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,160406 2,89 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042000 2,17 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,126262 1,75 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,172997 1,67 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,028540 1,52 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,983498 1,24 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,022649 1,16 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,939251 1,14 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,229984 1,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 37,000667 1,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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