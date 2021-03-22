En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,24 ile "TEB Portföy Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583255 0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235168 0,25 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 22,087110 0,24 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,223959 0,23 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,612478 0,23 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,115852 0,22 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,036273 0,21 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,260497 0,18 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,238636 0,17 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,029236 0,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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