En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,65 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,62 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,45 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013522 6,65 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,711405 5,62 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,139876 5,45 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 20,891855 5,35 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,951195 5,00 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,239250 4,99 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 100,584730 4,82 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,159950 4,76 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088996 4,71 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,753142 4,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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