En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,99 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,31 ile "Aura Portföy İki. Değ. Fon" ve yüzde 2,25 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,062788 2,99 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,280280 2,31 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 784,064789 2,25 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,104085 2,22 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,063471 2,15 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013902 2,11 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,129816 2,00 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,450782 1,91 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,463965 1,89 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,014947 1,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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