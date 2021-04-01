Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,73 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,01 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" ve yüzde 2,61 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,111614 3,73 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,122181 3,01 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,943564 2,61 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,544708 1,99 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 155,897038 1,93 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,205890 1,86 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,042428 1,85 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,067874 1,78 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,144194 1,37 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,095151 1,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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