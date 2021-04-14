Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,94 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,48 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,18 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,969123 1,94 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,021797 1,48 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,069659 1,18 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,754503 0,87 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,031060 0,85 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,060213 0,80 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,046563 0,79 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077460 0,72 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,098874 0,71 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013828 0,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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