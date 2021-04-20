Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,042119
|0,41
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|773,266053
|0,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,805344
|0,36
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,069627
|0,34
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,729777
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014260
|0,20
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047075
|0,09
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,732748
|0,08
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,060937
|0,05
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030484
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,063260
|0,11
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,066065
|0,07
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,135756
|0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,094479
|0,36
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,115773
|0,30
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,022673
|0,22
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,818656
|0,17
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,652565
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,164048
|0,70
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,853314
|0,70
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,944666
|0,64
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060747
|0,64
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,779571
|0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,107698
|0,71
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,126533
|0,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049625
|0,70
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037958
|0,70
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055289
|0,70
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,664361
|0,07
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,010635
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,061217
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,105096
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,012681
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi