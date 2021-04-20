Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

20.04.2021 13:59
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0421190,41
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF773,2660530,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8053440,36
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0696270,34
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,7297770,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0142600,20
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0470750,09
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,7327480,08
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,0609370,05
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304840,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0632600,11
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0660650,07
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1357560,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,0944790,36
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1157730,30
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0226730,22
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,8186560,17
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,6525650,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1640480,70
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8533140,70
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9446660,64
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0607470,64
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7795710,61
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,1076980,71
Garanti Portföy Altın Fonu0,1265330,70
İş Portföy Altın Fonu0,0496250,70
Fiba Portföy Altın Fonu0,0379580,70
Deniz Port. Altın Fonu0,0552890,70
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6643610,07
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0106350,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0612170,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1050960,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0126810,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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