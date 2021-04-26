En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,42 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,78 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,21 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,110759 7,42 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,115942 3,78 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014394 3,21 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,955621 3,19 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,972497 3,08 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,874861 2,99 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,993232 2,91 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,571839 2,77 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,417551 2,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,133456 2,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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