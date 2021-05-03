En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,21 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,09 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,141976 1,28 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,943073 1,21 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,040942 1,09 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,569579 0,95 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,031946 0,87 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,027051 0,87 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 792,036324 0,87 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,183501 0,85 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,682089 0,80 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,065850 0,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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