Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,94 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,53 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,179151 2,94 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,236262 2,94 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,114745 2,53 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,160107 1,92 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047632 1,77 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,193274 1,37 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,800402 1,36 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,625048 1,33 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,856461 1,30 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091884 1,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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