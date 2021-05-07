Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,94 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,53 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,179151
|2,94
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,236262
|2,94
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,114745
|2,53
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,160107
|1,92
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047632
|1,77
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,193274
|1,37
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,800402
|1,36
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,625048
|1,33
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,856461
|1,30
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091884
|1,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi