En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,91 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,774866
|3,02
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,085634
|2,95
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,765132
|2,91
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043180
|2,89
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,099453
|2,48
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,120761
|2,23
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|44,095329
|2,19
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|17,833495
|2,18
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091727
|2,13
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041458
|2,08
Kaynak: AA
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