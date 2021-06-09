Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,09 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" ve yüzde 0,82 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102426 1,34 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,020779 1,09 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016713 0,82 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,133995 0,69 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,221032 0,62 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,122262 0,55 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,546322 0,54 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,893816 0,52 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,464983 0,49 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,971386 0,49 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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