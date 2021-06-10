En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,06 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,87 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,057640
|1,06
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034889
|0,87
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045054
|0,85
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,997691
|0,69
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088294
|0,62
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,791143
|0,54
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044622
|0,54
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,207129
|0,53
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,568344
|0,48
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,476693
|0,48
Kaynak: AA
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