Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,47 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon", yüzde 0,90 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 0,79 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,180893
|1,47
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,061976
|0,90
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,668807
|0,79
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,547134
|0,69
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,114007
|0,68
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,320550
|0,67
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,041193
|0,57
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,539756
|0,48
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,050938
|0,47
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017469
|0,43
Kaynak: AA
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