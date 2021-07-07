Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 829,909915 0,37 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,556005 0,12 Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,103394 0,10 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,377457 0,09 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230620 0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048318 0,65 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,116118 0,51 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,904276 0,49 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,078865 0,22 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048497 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,112737 0,76 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 0,926957 0,70 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,981985 0,30 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,056677 0,23 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 99,132715 0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,027300 0,41 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,320765 0,35 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,065646 0,32 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,882085 0,29 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,051188 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066118 0,85 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,264684 0,80 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,017805 0,79 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,012663 0,79 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,906136 0,71 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 44,341125 1,10 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,395351 1,01 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,069958 0,84 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041064 0,83 Inveo Portföy Altın Fon 1,046321 0,82 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,054260 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,053422 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,051417 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,977368 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,149721 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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