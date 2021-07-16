Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052372
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017043
|-3,85
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,845259
|-1,31
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,199427
|-0,33
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048070
|-0,19
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,853453
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102444
|-5,80
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,071821
|-1,33
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|174,759129
|-1,10
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,105771
|-0,76
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142045
|-0,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,935212
|-2,27
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,155275
|-0,81
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,937597
|-0,69
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,027210
|-0,25
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,875487
|-0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi