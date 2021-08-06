En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,02 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,31 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016559 3,08 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,930229 3,02 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,071143 2,31 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,921738 2,30 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048956 2,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,142904 1,99 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,120642 1,85 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,104364 1,80 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,747761 1,67 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 181,013011 1,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız

Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar

Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için "Çeyrek altın" olarak adlandırılıyor

Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak

Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi

Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek

Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu