En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,02 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,31 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016559
|3,08
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,930229
|3,02
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,071143
|2,31
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,921738
|2,30
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048956
|2,03
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142904
|1,99
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,120642
|1,85
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,104364
|1,80
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,747761
|1,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|181,013011
|1,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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