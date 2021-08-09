Üye Girişi
Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

09.08.2021 15:10
Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,35 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,35 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0488961,41
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0175901,35
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,8784321,24
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1056561,09
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF823,4019631,08
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7183171,06
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0354931,03
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,2710780,93
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,8883900,82
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0335920,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, TEM Otoyolu, İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Paris alev alev! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü 15:41 Paris alev alev! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti 15:15 Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi 15:04 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
Kitapçıya 15:01 Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü 14:53 ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı 14:44 Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı
Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu 13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi 13:51 Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi

Son Dakika Haberleri
15:43 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü
15:42 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi
15:16 Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti
15:14 Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti
15:10 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
15:03 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
14:58 18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler
14:53 ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü
14:50 Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti
14:17 Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti         
15:16
Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı         
15:11
Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi         
15:03
18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi: 18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önceki ifadesi: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti         
14:51
3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan         
14:08
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin euroyu sahibine iade etti Konya'da bir kişi yanlışlıkla hesabına yatırılan 28 bin euroyu sahibine iade etti         
13:50
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor         
13:42
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Esporda dev iş birliği! Beşiktaş ile Kağıtspor Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin kurulmasında ilk adımı attı Esporda dev iş birliği! Beşiktaş ile Kağıtspor Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin kurulmasında ilk adımı attı         
10:26
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 15:47:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement