Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,44 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,98 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016514
|2,44
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035513
|1,98
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,102364
|1,51
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|807,321601
|1,50
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,863788
|1,43
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,829336
|1,33
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,637521
|1,33
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069515
|1,31
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,418103
|1,26
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|10,080387
|1,25
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi