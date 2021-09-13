En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,66 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016585 1,37 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,141328 0,67 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036217 0,66 Deniz Port. Altın Fonu 0,058445 0,55 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,578707 0,54 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,033544 0,51 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,055284 0,45 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,860823 0,44 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028209 0,42 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,024169 0,41 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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