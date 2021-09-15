Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,74 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043059 0,87 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,103461 0,76 HSBC Portföy Değ. Fon 159,300360 0,74 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,385910 0,69 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,091084 0,60 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047043 0,60 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,262517 0,57 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,832479 0,57 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093235 0,53 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,504626 0,51 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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