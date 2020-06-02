Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 653,694346 -0,20 İş Portföy Yab. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 653,694346 -0,20 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074534 -0,10 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023507 -0,004 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,206378 -0,42 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088040 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029079 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,612481 -0,04 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,818130 -0,02 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,191215 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek

İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor

Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz

Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar

Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek

Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu

Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak

48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak

Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor

Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek

Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor

Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak