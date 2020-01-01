Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı - Son Dakika

Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı

6 saat önce

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı, System.String[]

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ- Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor. Katener tellerinin onarım çalışması devam ediyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır. Seferlerimiz Kabataş- Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar olarak düzenlenmiştir." denildi.


Bağcılar, Kabataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:39 Kaynak: DHA
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