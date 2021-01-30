Katerina Köşkü mimarisiyle görenleri mest ediyor - Son Dakika

Katerina Köşkü mimarisiyle görenleri mest ediyor

30.01.2021 09:21

Katerina Köşkü mimarisiyle görenleri mest ediyor Rus Çarı 2. Nikola'nın av köşkü görenleri hayran bırakıyor Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süreyle Rus işgali altında kalan Sarıkamış'ta, dönemin Rus Çarı 2.

Katerina Köşkü mimarisiyle görenleri mest ediyor

Rus Çarı 2. Nikola'nın av köşkü görenleri hayran bırakıyor

KARS - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süreyle Rus işgali altında kalan Sarıkamış'ta, dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan ve "Katerina Köşkü" olarak anılan tarihi Av Köşkü havadan görüntülendi.

1896'da inşa edilen "Katerina Köşkü", doğu-batı yönünde inşa edilen, dikdörtgen planlı ve üç bölümden oluşan ve çivi kullanılmadan yapılan Katerina Köşkü çam ağaçları arasında görenleri hayran bırakıyor.

Çar 2. Nikola tarafından 19. yüzyılının sonlarında Baltık mimarisi tarzında yaptırılan tarihi Katerina Köşkü, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Fotoğraf sanatçılarının uğrak yerlerinden birisi olan Katerina Köşkü, Kars turizmine de katkı sağlıyor.

"Katerina Av Köşkü"

Sarıkamış Katerina Av Köşkü 19. yüzyıl sonunda, (1896 yılında) dönemin Rus Çarı 2.Nikola tarafından, Baltık mimari tarzında, Doğu-Batı istikametinde inşa edilen bina dikdörtgen planlı olup, üç bölümden oluşmaktadır. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının ana bölümü kesme taştan yapılmış olup, bu kısmın kuzeye ve güneye bakan giriş cepheleri yarım oval bir şekilde ahşaptan yapılmıştır. Ana binanın sağında ve solunda bodrum katı ile birlikte iki katlı olan ve temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan yapılan ve yine giriş kapıları kuzeyden açılan iki bölüm daha mevcuttur. Bu iki bölümün cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ikişer sıradan oluşmaktadır.

Ahşap hatılların çapı hemen hemen aynı olup, üst üste ve yan yana geçme tekniği ile inşa edilmiştir. Binanın kuzey ve güney cephesinde üzerleri üçgen yapılı 8 adet büyük 4 adet küçük pencere mevcuttur. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının kenarlarında birer sütun ve bu sütun kısmın üzerini oluşturan çatı kısmında yüksekçe bir kırma çatı bulunmaktadır. Kuzey cephedeki sütunlu kapıya ve yan bölümleri oluşturan ahşap binanın giriş kapılarına merdivenle ulaşılmaktadır. Binanın yan cephelerinde ayrıca 4 adet pencere bulunmaktadır.

Kışlık Av Köşkü, Sarıkamış ormanları içerisinde bulunan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilmiş tescilli taşınmazlardan birisidir. Köşk 1994 yılına kadar askeri amaçlı olarak Sarıkamış Tugay Komutanlığı denetiminde kalmış, daha sonra mülkiyet sahibi hazineye devredilmiştir. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli alan içerisinde yer alan Köşk ile birlikte turizm yerleşim alanı olarak belirlenen plan bünyesinde hazırlanan bu bölgeye ait çevre düzeni planı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2010 tarih ve 1635 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Katerina Köşkü mimarisiyle görenleri mest ediyor
Katerina Köşkü mimarisiyle görenleri mest ediyor
Katerina Köşkü mimarisiyle görenleri mest ediyor
Katerina Köşkü mimarisiyle görenleri mest ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Katerina Köşkü mimarisiyle görenleri mest ediyor - Son Dakika


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