MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak - Son Dakika

MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak

16.03.2021 13:37

Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacakMANİSA Büyükşehir Belediyesi, karbon ayak izini düşürmek amacıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek katı atıkların trenle taşınması kapsamında ilk deneme seferini gerçekleştirdi.

Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak

MANİSA Büyükşehir Belediyesi, karbon ayak izini düşürmek amacıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek katı atıkların trenle taşınması kapsamında ilk deneme seferini gerçekleştirdi. TCDD ile iş birliğinde yapılan proje sayesinde yıllık 5 milyon lira yakıt tasarrufu ve 3 milyon kilometre daha az kara yolu taşımacılığı yapılarak karbon salınımının düşürüleceği bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreci ve en büyük yatırımları arasında yer alan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne gelecek atıkların tren yolu ile taşınması projesi için bir süre önce TCDD 3. Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokolün imzalanmasını ardından, karbon ayak izini düşürmenin amaçlandığı proje kapsamında ilk deneme seferi yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk, TCDD yetkilileri ile Manisa Tren Garı'nda katı atıkların taşındığı ilk treni karşıladı.

3 MİLYON KİLOMETRE DAHA AZ YOL İLE 5 MİLYON LİRALIK YAKIT TASARRUFU

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, TCDD yetkilileri ile tren garında süreç hakkında istişarelerde bulunduklarını belirtip, Türkiye'de bir ilk olan bu projemizle birlikte evsel katı atıkların taşınmasını TCDD iş birliğinde hayata geçiriyoruz. TCDD'nin lojistik kısmının ne kadar güçlü olduğunu bu projede daha iyi görüyoruz. Aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık 5 milyon liradan fazla yakıt tasarrufu ile 3 milyon kilometre daha az karayolu taşımacılığı gerçekleştirerek şehrimizdeki karbon salınımını azaltacağız. Bugün, tren ile ilk taşımamızı yaptık. Nisan ayı başında da tüm araçlarımızı ve ekipmanlarımızı teslim alarak süreci yavaş yavaş başlatıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün açıklayacağı yeni yatırım ile hem Manisa'mıza değer katmış olacağız hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesinin son aşamasını gerçekleştirmiş olacağız dedi.

17 ilçenin tüm atıkları ayrıştırılıp, dönüşümünün sağlanarak geri kazandırılacağını belirten Yıldırım, Organik atıklardan gübre elde edilecek. Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar da yeni yatırımımız ile enerjiye dönüşecek ve tüm atığı yüzde 10'un altına düşürecek bir şekilde bertarafını sağlayacağız diye konuştu.

MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak
MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Karbon, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA Katı atık depolama tesisindeki atıklar trenle taşınacak - Son Dakika


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