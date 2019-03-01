Katı Atık Dönüşüm Tesisi İçin Başkan Tutal Müjde Verdi

Seydişehir genelinde evsel katı atıkların değerlendirilerek bertaraf edilebilmesi için "Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi" kurulması planlanıyor.

Büyükşehir yasası ile birlikte kırsal ve merkez mahallelerde sınırların genişlemesi ve atık miktarındaki artışla birlikte toplanan evsel katı atıkların yürürlükteki mevzuat kapsamında değerlendirilerek bertaraf edilebilmesi için Başkan Tutal çalışmalara başladı.

Yıllardır Seydişehir'de çöplerin düzenli olarak bertaraf edilebileceği bir çöp depolama merkezinin olmamasının büyük bir sorun oluşturduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Çöplerin düzenli depolaması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yapmak, projeleri hazırlamak ve gerekli tesisleri kurmak, tıbbi ve tehlikeli atıklar için gerekli bertaraf tesislerinin çalışmalarına başladık. Temel amacımız çöp sorununu minimum bir seviyeye indirmek. Şehrimize kazandıracağımız katı atık dönüşüm tesisi ile atıklarımızın geri dönüşümünü sağlayacağız. Ayrıca kuracağımız tesislerimizde istihdam edeceğimiz personel ile gençlerimize iş imkânı sağlamış olacağız." dedi.

TESİS ENERJİ ÜRETİMİ YAPACAK

Yapılması planlanan katı atık dönüşüm ve bertaraf tesisin aynı zamanda enerji üretimi de gerçekleştireceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, " Yapılacak olan tesiste atıkların geri dönüşümünden elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Son teknoloji ekolojik sistemler sayesinde tesis çevresine herhangi bir koku vermeyecektir. Tesisin kurulacağı yer noktasında vatandaşlarımız ile istişare edilip, belirlenecektir. Uygun görülen bir noktada inşa edilecek tesis ilçemizi vahşi depolamanın sıkıntılarından kurtaracaktır. Kurulacak tesisimiz, yerleşim alanlarına uzak olup, herhangi bir rahatsızlık vermeyecektir." dedi.