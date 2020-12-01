Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi - Son Dakika

Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi

01.12.2020 11:05
Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi, System.String[]

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tıbbi atıkları çevreye temas ettirmeden hastane, sağlık kuruluşları ve karantina uygulanan bölgelerden toplayıp imha eden Katı Atık Birliği çalışanları, bu süreçte yoğun mesai harcayarak salgınla mücadeleye katkı sunuyor.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tıbbi atıkları çevreye temas ettirmeden hastane, sağlık kuruluşları ve karantina uygulanan bölgelerden toplayıp imha eden Katı Atık Birliği çalışanları, bu süreçte yoğun mesai harcayarak salgınla mücadeleye katkı sunuyor.

Sabah koruyucu kıyafetlerini giyerek gerekli önlemlerini alan ekipler, belirlenen programa göre il merkezi ve ilçelerdeki hastane, sağlık kuruluşları ve hastaların karantinaya alındığı yurt ve evlere giderek muhafaza altında tutulan tıbbi atıkları topluyor.

Soğuk hava depolu araçlara yükledikleri atıkları Bitlis Katı Atık Birliğine taşıyan ekipler, burada havayla temas ettirmeden sterilizasyon cihazlarına atarak 280 derecede eritip evsel atığa dönüştürüyor.

Günün büyük bölümünü tulumların içinde çalışarak geçiren ekipler, bulaş riskinin azaltılması amacıyla çevreyle temas etmemesi gereken tıbbi atıkları titizlikle toplayarak vatandaşları olası tehlikelerden koruyor.

"Maskeleri gelişi güzel yerlere atmayalım"

Bitlis Belediyesi ve Katı Atık Birliği Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana belediye olarak vatandaşların sağlığı için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde çalışma yürüttüklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Toplu taşıma araçlarını ve insanların toplu olarak kullandığı alanları sürekli dezenfekte ettik. Bu dönemde en büyük iş katı atık tesisi çalışanlarına düştü. Tıbbi atıkları hastanelerden, sağlık kuruluşlarından ve karantina uygulanan yerlerden özenle topladılar. Tesise getirilen atıklar son teknolojiyle sterilize ediliyor. Daha sonra çöp haznesine gönderiliyor. Halkımızdan isteğimiz maskelerini gelişigüzel sokaklara atmasınlar. Bu maskeler virüs taşıyor. Havayla buluştuğu zamanda diğer vatandaşlara bulaşma riski yükseliyor. Maskeleri belirlenen yerlere bırakalım. Gerisini ekiplerimiz hallediyor."

Bu süreçte özveriyle çalışan belediye ve Katı Atık Birliği personeline teşekkür eden Tanğlay, sahalarda tehlike yaratan atıkları özenle imha ederek insanların sağlığının korunmasında önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı.

Vakaların arttığı bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan Tanğlay, "İnsanlara virüsün bulaşmaması için gerekli tedbirler alınırken, ekiplerimiz de virüsle mücadele ediyor. Bir çok yerde canlarını hiçe sayarak atıkları topluyor ve imhaya götürüyor. Mart ayından bu yana hizmetleri aksatmadan özveriyle işlerini yapıyorlar. Onlara minnettarız. Vatandaşlarımızın da bu mücadelenin sonuçsuz kalmaması için belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"En ufak hatada virüsü kapma tehlikemiz var"

Makine teknikeri Erol Altaygül ise tıbbi atıkları özel üretilen çöp poşetlerine doldurarak bir süre soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini anlattı.

Makinada yüksek sıcaklıkta buhar vererek atıkları çürüttükten sonra evsel atığa dönüştürdüklerini aktaran Altaygül, şunları belirtti:

"Pandemi sürecinde eskiye oranla daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ekip olarak zor zamanlar yaşıyoruz. 8 saat tulumun içinde kalıyoruz. Çok iyi korunmamız gerekiyor. Koronavirüs ile mücadelede kullanılan malzemelerin tümü buraya geliyor. Sürekli hareket halinde olduğumuz için terliyoruz. Tulumların içinden su gibi çıkıyoruz. Toplanan malzemeler tehlikeli atık kurumunda yer alıyor. En ufak hatada virüs kapma tehlikemiz var. Elimizden geldiğince korunmaya çalışıyoruz. Sürekli dezenfektan kullanıyoruz. İşlerimiz bittiği anda dışarıyla temas etmeden hemen duş alıyoruz. Vatandaşlardan ricamız kullandıkları maskeleri çevreye gelişigüzel atmasınlar."

"Günlük atık miktarı 18 tondan 40 tona çıktı"

Katı atık toplama ekibinden İhsan Şengül de zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Şengül, "Günlük tıbbi atık miktarı 18 tondan 40 tona yükseldi. 8 saat aralıksız tulumun içinde kalıyoruz. Hastalık kapma riski yüksek olduğu için ailemize yaklaşamıyoruz. Elimizden geldiğince tedbiri elden bırakmıyoruz. Tehlikeden dolayı çoğu zaman eve gidemiyoruz. Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Günümüzün büyük bölümünü bu tulumlara sığdırdık." dedi.

Toplu Taşıma, Koronavirüs, Hastane, Bitlis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam
Son Dakika! Bahçeli'den Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez         
11:02
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor         
10:49
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı         
10:35
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi         
10:12
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak         
09:33
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:14:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei