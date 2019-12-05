Son Dakika Haberleri: Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti
Son Dakika Güncel Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti - Son Dakika

Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti

6 saat önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Özalp yolu üzerinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Katı Atık Entegre Tesisinin altyapı sorununun giderilmesi için çalışma başlattı.

Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti, System.String[]

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Özalp yolu üzerinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Katı Atık Entegre Tesisinin altyapı sorununun giderilmesi için çalışma başlattı.


VASKİ Kanalizasyon Arıtma ve Atık Su Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla tesisin kanalizasyon hat bağlantısı gerçekleştirildi.


Yaklaşık 1 kilometrelik yeni hat güzergahında toplamda 20 adet bacanın da yapılmasıyla sorun tamamen giderilerek, tesis istenen altyapı hizmetine kavuşturuldu. Tesis için yapılan yeni kanalizasyon hattından çevrede bulunan ve yıllardır altyapı eksikliği olan 20 hanenin de altyapı sorunu ortadan kaldırıldı.


Başlatılan kanalizasyon çalışması 10 gün içerisinde bitirilerek hizmete alındı. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:40:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]