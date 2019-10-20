Son Dakika Haberleri: 'Katı atık' projesinin birinci aşaması tamamlandı
Son Dakika Güncel 'Katı atık' projesinin birinci aşaması tamamlandı

'Katı atık' projesinin birinci aşaması tamamlandı

10 dakika önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp yolu üzerinde ilk aşaması tamamlanan katı atık tesisinin enerji üretim binasını gezerek yetkililerinden bilgi aldı.

'Katı atık' projesinin birinci aşaması tamamlandı, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp yolu üzerinde ilk aşaması tamamlanan katı atık tesisinin enerji üretim binasını gezerek yetkililerinden bilgi aldı.


Van Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan 'Entegre Katı Atık' projesinin birinci aşaması tamamlandı. Özalp yolu üzerinde bulunan eski çöp alanında elde edilecek enerji için Enerji Bakanlığının kabul işlemlerinin ardından üretime başlanacak.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapımı tamamlanan enerji üretim binasında incelemelerde bulundu. Belediye olarak kentim çöp sıkıntısını ortadan kaldırdıklarını belirten Vali Bilmez, yapı kullanım izni için gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade ederek, "Ayrıca işletme ruhsatı için gerekli başvurular yapılmıştır. Firma Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan üretim lisansını aldı. Yine bu ay içerisinde kabul işlemlerinden hemen sonra enerji üretimine başlayacağız. Bu arada enerji üretim bağlantı anlaşmaları tamamlanmış ve vahşi depolama alanından gaz çekme blowerleri de yerleştirildi. Her biri 1,415 megawattlık enerji üretecek şekilde toplamda 3 adet motorun kurulumu tamamlanmıştır. Şu an için yüklenici firmamızın hedefi 2,5 ile 3 megawatt arası enerji üretmektir. Ayrıca vahşi depolama sahasının üzeri kapatıldı. Proje kapsamındaki diğer tesisler için de zemin etüt çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.


Tesis binasını gezen Vali Bilmez, daha sonra buradan ayrıldı. - VAN

Emin Bilmez, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
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