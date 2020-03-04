Katı atık tesisi inşaatının yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katı atık tesisi inşaatının yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika

Katı atık tesisi inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nin yüzde 70'i tamamlandı.

Katı atık tesisi inşaatının yüzde 70'i tamamlandı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nin yüzde 70'i tamamlandı. Alanya'nın çöp sorununu kökten çözecek ve çöpünden elektrik de üretecek tesisin Haziran ayında hizmete girmesi planlanıyor.


Alanya ilçesinin Türkler Mahallesi'nde yapımına devam edilen Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çalışmalar haftanın 7 günü 85 kişilik ekiple sürüyor. Çok sayıda iş makinesiyle günde 14 saat mesai yapılan tesiste, çöp depolama alanı olarak belirlenen lotların yüzde 70'i tamamlandı. Aynı zamanda entegre atık tesisinin de yüzde 70'i bitirildi. Haziran ayında hizmete girmesi planlanan tesiste teknik ekipman ve cihazların monte çalışmalarına da Nisan ayı içinde başlanacak.


Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci projelerinden biri olan Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi yaklaşık 70 milyon TL'ye mal olacak. Tesiste sadece Alanya'nın değil, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçelerinin evsel katı atıklarının bertarafı da gerçekleştirilecek.


Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi kapsamında; günlük bin ton çöp kapasiteli mekanik ayırma tesisi, 420 ton kapasiteli biyometanizasyon tesisi, 4 megavat güce sahip enerji üretim tesisi, 200 ton kapasiteli kompost tesisi, 10 ton kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisleri kurulacak. Alanya'nın çöp sorununu ortadan kaldıracak tesis çöpten enerji de üretecek.


Entegre atık yönetim modeli şöyle çalışacak; atıklar sahaya kabul edildikten sonra mekanik ayırma tesisine yönlendirilecek. Ayrıştırmaya tabi tutulan atıklar cinslerine göre geri kazanılabilir atıklar, biyobozunur atıklar ve bakiye olarak ayrılacak. Biyobozunur atıklar enerji üretimi için biyometanizasyon tesisine, geri kazanılabilir atıklar ise geri dönüşüm firmalarına yönlendirilecek. Tıbbi atıklar da sterilizasyon işlemi sonrasında düzenli depolama alanına yönlendirilecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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