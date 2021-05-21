Katı Atık ve Yeşil Vadi Su Birliği toplandı - Son Dakika

Belediyeler Birliği Katı Atık ve Yeşil Vadi Su Birliğinin olağan toplantıları, Kırıkkale Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı, Birlik Başkanvekili Mutlu Erol Bakır Başkanlığında yapıldı. Toplantıda yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Komisyon Raporu okunduktan sonra görüşülerek oylandı.

Yeşil Vadi Su Birliği Olağan Toplantısı da belediyemiz meclis toplantı salonunda birlik üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yeşil Vadi Su Birliği Başkanvekili Hafize Şimşek Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Komisyon Raporu okunduktan sonra görüşülerek oylandı. - KIRIKKALE