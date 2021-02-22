Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı - Son Dakika
Üye Girişi

Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı

22.02.2021 21:21

ANTALYA'da, katı atık maddelerin bulunduğu arazide çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı.

ANTALYA'da, katı atık maddelerin bulunduğu arazide çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5090 Sokak üzerinde bulunan arazide, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Katı atıkların olduğu alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, zaman zaman 5 metreye kadar yükselirken, duman ise gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İtfaiye, Yangın, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Şoförden, taksi sorununa yeni bir boyut kazandıracak talep! Yolcular neye uğradığını şaşırdı
22:20 Martı Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem'in Türkevi ziyareti eleştirilere neden oldu
22:16 New York Başkonsolosu'nun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'e tepkiler çığ gibi
21:50 Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'e şehadet emrini verdiği anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı
21:46 Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'e şehadet emrini verdiği anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı
21:14 Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesi yaşanan o anları ilk kez anlattı
21:10 Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: Emir subayım silah doğrulttu, "Sık ulan şerefsiz" diye bağırdım
20:55 Hatay'da feci olay: 77 küçükbaş hayvan telef oldu
20:53 Hatay'da zirai ilaç karışan sudan içen 77 küçükbaş hayvan telef oldu
20:34 Ankara Yenimahalle'de borç-alacak kavgası silahlı çatışmaya dönüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 23:28:06. #1.12#
SON DAKİKA: Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement