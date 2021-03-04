Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi - Son Dakika

Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi

04.03.2021 15:29
Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi, System.String[]

YAKAB tarafından 2018 Temmuz ayından 2020 Kasım ayı sonuna kadar bin 294 ton katı atıktan 22 bin 348.22 megavat elektrik üretildi.

YAKAB tarafından 2018 Temmuz ayından 2020 Kasım ayı sonuna kadar bin 294 ton katı atıktan 22 bin 348.22 megavat elektrik üretildi.

YAKAB (Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) tarafından özel bir firmaya yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan 'Katı atık Gazından (LFG) Elektrik Üretimi ve Katı Atık Sahası'nın işletilmesi ile Yalova'nın katı atıkları çevreye zarar verilmeden yok edilirken, çıkan biyogazdan üretilen elektrikle 6 bin konutun, yani Yalova'nın enerji ihtiyacının yüzde 3'ü karşılanıyor. YAKAB'ın bu tesisten yıllık kazancı ise 3 milyon lira.

Denizçalı köyünün Handere mevkiinde bulunan çöp sahasının yanına kurulan tesisi saatte ortalama 1,2 megawatt enerji üretiliyor. Tesisin kapasitesi 2800 kilovat olmakla birlikte, tesiste şu anda saatte ortalama 1200 kilowatt elektrik üretiliyor. Bu sayede çöpten enerji sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor, ozon tabakasına ciddi etkisi olan metan gazı da değerlendirilerek çevre kirliliğini önleniyor.

Uzun bir araştırma ve çalışmanın ardından çöpten elektrik üretmeye başladıklarını ifade eden YAKAB Başkanı Dr. Metin Oral, "Bu sayede çöpten enerji sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunurken, ozon tabakasına ciddi etkisi olan metan gazı da değerlendirilerek çevre kirliliği azaltılıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Bu çalışmada katkısı olan belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kurum ve kuruluş temsilcilerimiz ile çalışma arkadaşlarıma Yalova adına teşekkür ediyorum" dedi.

Tesisin kurulu gücü 2,8 megavat olduğunu söyleyen Başkan Oral, "Yıllık üretim kapasitemiz 12 milyon 264 bin kilovat enerjidir. Geldiğimiz bu durumda 6 bin hanenin elektriğini yani Yalova'mızın yüzde 3'ünü karşılamaktayız. Sistemimizde yaklaşık 5 kilometrelik borularla metan gazını vakumlayarak 20 silindirli motorumuzda yakılması sonucu elektrik üretimi sağlanmakta.

Burası Yalova'nın çöpünün depolandığı bir yer. İkinci lotumuzu devreye almıştık. Üçüncü lot çalışmalarımız da devam ediyor. Bu enerji üretiminin hem ülkemize hem Yalova'mız açısından büyük önem taşıyor. Sıfır atık konusunda da önemli çalışmalar başlatmış durumdayız. Enerji üretimi sonrasında YAKAB yüzde 11 pay alınıyor, işletmeyi de devrettiğimiz için yıllık yaklaşık olarak 3 milyon gibi ciddi bir kazancımız oluyor" diye konuştu. - YALOVA

Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi
Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi
Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi
Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi
Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi
Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi

metan gazı, Enerji, Yalova, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:27:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei