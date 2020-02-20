Kati Piri'den 'Kavala' tepkisi: 'Türk adalet sistemi kötü bir şaka; Pelikan klikinin cadı avı' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kati Piri'den 'Kavala' tepkisi: 'Türk adalet sistemi kötü bir şaka; Pelikan klikinin cadı avı' - Son Dakika Dünya

Kati Piri'den 'Kavala' tepkisi: 'Türk adalet sistemi kötü bir şaka; Pelikan klikinin cadı avı'

6 saat önce

Osman Kavala’nın yeninden tutuklanmasını eleştiren eski AP Türkiye Raportörü Kati Peri sosyal medya'da paylaştığı mesajda, "Son Türk adalet sistemi kötü bir şaka” dedi. Gezi davasındaki hakimler hakkında soruşturma açılmasına da "Pelikan klikinin cadı avı" yorumunda bulundu

Kati Piri'den 'Kavala' tepkisi: 'Türk adalet sistemi kötü bir şaka; Pelikan klikinin cadı avı', System.String[]

Avrupa Birliği, Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmasını eleştirdi.


Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Peri de sosyal medya'da paylaştığı mesajda, "Son 24 saat: Osman Kavala hakkında yeni bir dava açıldı, Erdoğan'dan #Gezi Davası hakkında karalama, şüphelilere beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma ve Kavala yeniden tutuklandı. Türk adalet sistemi kötü bir şaka" ifadelerini kullandı.

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Osman Kavala, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:50 
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