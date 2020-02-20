Kati Piri'den 'Kavala' tepkisi: 'Türk adalet sistemi kötü bir şaka; Pelikan klikinin cadı avı'

Avrupa Birliği, Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmasını eleştirdi.



Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Peri de sosyal medya'da paylaştığı mesajda, "Son 24 saat: Osman Kavala hakkında yeni bir dava açıldı, Erdoğan'dan #Gezi Davası hakkında karalama, şüphelilere beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma ve Kavala yeniden tutuklandı. Türk adalet sistemi kötü bir şaka" ifadelerini kullandı.