Katı Yakıt İstatistikleri

Katı yakıtlarda ekim ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda ekim ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, katı yakıtların ekimde toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 7 milyon 641 bin 913 ton, taş kömürü kokunda 375 bin 498 ton ve taş kömüründe 113 bin 188 ton oldu.



Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 167 bin 318 ton, taş kömüründe 3 milyon 399 bin 397 ton ve taş kömürü kokunda 422 bin 431 ton olarak hesaplandı.



Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 88,9 ve linyitte de yüzde 106,6 oldu.



Katı yakıtları teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 50,9'u termik santrallere, yüzde 17,3'ü kok tesislerine, yüzde 5,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.



Linyit teslimatının yüzde 86,8'i termik santrallere ve yüzde 8,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,1'i de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

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