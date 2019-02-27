Son Dakika Haberleri: Katı Yakıt İstatistikleri

Katı Yakıt İstatistikleri

1 saat önce

Katı yakıtlarda geçen yılın aralık ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

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Katı yakıtlarda geçen yılın aralık ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 5 milyon 999 bin 316 ton, taş kömürü kokunda 382 bin 563 ton ve taş kömüründe 90 bin 747 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 438 bin 199 ton, taş kömüründe 3 milyon 269 bin 420 ton ve taş kömürü kokunda 422 bin 600 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,8 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 90,5 ve linyitte de yüzde 93,2 oldu.

Katı yakıtları teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 60,7'si termik santrallere, yüzde 15,7'si kok tesislerine, yüzde 5,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 88,1'i termik santrallere ve yüzde 7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 99,3'ü de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:17 Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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