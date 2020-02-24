Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

Katı yakıt istatistikleri

6 saat önce

Katı yakıtlarda geçen yılın aralık ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.

Katı yakıt istatistikleri, System.String[]

Katı yakıtlarda geçen yılın aralık ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 811 bin 105 ton, taş kömürü kokunda 380 bin 910 ton ve taş kömüründe 102 bin 392 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 114 bin 763 ton, taş kömürü kokunda 415 bin 605 ton ve taş kömüründe 3 milyon 577 bin 893 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taşkömürü teslimatının yüzde 61,2'si termik santrallere, yüzde 11,8'i kok tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,7'si termik santrallere ve yüzde 8,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,6 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek
Son dakika: THY, koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor Yazın satış patlaması yaşayan mangal kömürü, kışın neredeyse hiç satılmıyor

Son Dakika Haberleri
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!
15:52 Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi
15:41 Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
15:01 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 16:38:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]