Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika

Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda nisanda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda nisanda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 4 milyon 57 bin 865 ton, taş kömürü kokunda 346 bin 259 ton ve taş kömüründe 13 bin 282 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 4 milyon 5 bin 743 ton, taş kömüründe 1 milyon 935 bin 722 ton ve taş kömürü kokunda 349 bin 328 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, nisanda taş kömürü teslimatının yüzde 47,9'u termik santrallere, yüzde 24,1'i kok tesislerine, yüzde 12,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,8'i termik santrallere ve yüzde 10,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,6 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-nisan döneminde yüzde 106,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 87,7 iken taş kömüründe yüzde 2,8 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:29 Kaynak: AA

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