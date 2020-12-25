Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika

Katı yakıt istatistikleri

25.12.2020 10:27
Katı yakıt istatistikleri, System.String[]

Katı yakıtlarda ekim ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda ekim ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 658 bin 256 ton, taş kömürü kokunda 369 bin 708 ton ve taş kömüründe 108 bin 831 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 668 bin 446 ton, taş kömüründe 3 milyon 728 bin 441 ton ve taş kömürü kokunda 426 bin 444 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, ekimde taş kömürü teslimatının yüzde 50,9'u termik santrallere, yüzde 14,1'i kok tesislerine, yüzde 13'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 79,8'i termik santrallere ve yüzde 11,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,8 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-ekim döneminde yüzde 104 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,3, taş kömüründe yüzde 2,7 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Taş Kömürü, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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