Son Dakika Haberleri: Katı yakıt ithalatına "taahhütname" düzenlemesi
Son Dakika Ekonomi Katı yakıt ithalatına 'taahhütname' düzenlemesi

Katı yakıt ithalatına "taahhütname" düzenlemesi

48 dakika önce

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan katı yakıtların ithalatında numune için başvuruda bulunulurken, sanayiciler tarafından taahhütname verilmesi gerekmeyecek.

Katı yakıt ithalatına

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan katı yakıtların ithalatında numune için başvuruda bulunulurken, sanayiciler tarafından taahhütname verilmesi gerekmeyecek.

Ticaret Bakanlığının "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulmak istenen yakıttan numune alınması amacıyla başvuruda bulunulurken, ithal edilecek her parti yakıt için sanayicilerce verilecek taahhütnameye ihtiyaç olmayacak.

Öte yandan, daha önce verilen taahhütnameler için işlem yapılmayacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:00 Kaynak: AA
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