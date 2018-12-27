Son Dakika Haberleri: Katı Yakıtlar İstatistikleri Açıklandı

Katı Yakıtlar İstatistikleri Açıklandı

38 dakika önce

En fazla üretim ve teslimat Ekim'de linyitte gerçekleşti.

Katı Yakıtlar İstatistikleri Açıklandı, System.String[]
En fazla üretim ve teslimat Ekim'de linyitte gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2018 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 113 bin 188 ton, linyitin 7 milyon 641 bin 913 ton ve taşkömürü kokunun 375 bin 498 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 399 bin 397 ton, linyitin 7 milyon 167 bin 318 ton ve taşkömürü kokunun 422 bin 431 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 88,9 iken linyitte yüzde 106,6 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 50,9'u termik santrallere, yüzde 17,3'ü kok tesislerine, yüzde 5,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 86,8'i termik santrallere ve yüzde 8,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,1'i demir-çelik sanayine sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:11 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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