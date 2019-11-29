Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

En fazla üretim ve teslimat Eylül'de linyitte gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2019 yılı Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 118 bin 360 ton, linyitin 7 milyon 790 bin 411 ton ve taşkömürü kokunun 362 bin 40 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 822 bin 650 ton, linyitin 7 milyon 66 bin 677 ton ve taşkömürü kokunun 357 bin 796 ton olarak gerçekleştiği görüldü.



Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti



Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 101,2 iken, linyitte yüzde 110,2 olarak hesaplandı.



Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı



Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 55,6'sı termik santrallere, yüzde 14,4'ü kok tesislerine ve yüzde 7,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının yüzde 86,3'ü termik santrallere ve yüzde 8,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 96,5'i demir-çelik sanayine sevk edildi. - İSTANBUL