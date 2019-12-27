Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı - Son Dakika
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Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

6 saat önce

En fazla üretim ve teslimat 2019 Ekim döneminde linyitte gerçekleşti.

Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı, System.String[]

En fazla üretim ve teslimat 2019 Ekim döneminde linyitte gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2019 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 99 bin 487 ton, linyitin 6 milyon 945 bin 459 ton ve taşkömürü kokunun 387 bin 89 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 966 bin 622 ton, linyitin 6 milyon 636 bin 715 ton ve taşkömürü kokunun 379 bin 823 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,5 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 101,9 iken, linyitte yüzde 104,7 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 54,1'i termik santrallere, yüzde 14'ü kok tesislerine ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının yüzde 86,9'u termik santrallere ve yüzde 7,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 98,1'i demir-çelik sanayine sevk edildi.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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