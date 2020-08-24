Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; linyit satılabilir üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 27,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 azaldı. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ HAZİRAN AYINDA 105 BİN 134 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü satılabilir üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 505,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 artarken, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 24,8 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarken, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 47,4 ARTTI

Taşkömürü ithalatı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 47,4, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,3 ve Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,8 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6,3 ve Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azaldı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı Ocak-Haziran döneminde yüzde 104,7 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 89,5 iken taşkömüründe yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Haziran ayında taşkömürü teslimatının yüzde 58,7'si termik santrallere, yüzde 16,1'i kok tesislerine, yüzde 9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,9'u termik santrallere ve yüzde 9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97,9 ile demir-çelik sanayine yapıldı.