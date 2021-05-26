Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

26.05.2021 16:33
Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı, System.String[]

Linyit üretimi Mart ayında 5 milyon 513 bin 780 ton olarak gerçekleştiTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Mart dönemi Katı Yakıtlar İstatistikleri'ni açıkladı.

Linyit üretimi Mart ayında 5 milyon 513 bin 780 ton olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Mart dönemi Katı Yakıtlar İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Mart ayında 5 milyon 513 bin 780 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı.

Taşkömürü üretimi Mart ayında 120 bin 882 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 39,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Mart ayında 364 bin 317 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

Taşkömürü ithalatı 2 milyon 977 bin 70 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 311,0, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,4 arttı.

Mart ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı mart ayında yüzde 100,1 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 76,9 iken taşkömüründe yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Mart ayında taşkömürü teslimatının yüzde 52,0'ı termik santrallere, yüzde 17,4'ü kok tesislerine, yüzde 16,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,6'sı termik santrallere ve yüzde 12,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,2 ile demir-çelik sanayine yapıldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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