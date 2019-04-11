Katia & Bony, Yoga Yapan Sporcular İçin Özel Çorap Tasarladı
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Türkiye'nin önemli yerli tekstil markası Katia & Bony, spordan vazgeçemeyen ve tercihini yogadan yana kullananlar için 'yoga çorabı' tasarladı.
Türkiye'nin önemli yerli tekstil markası Katia & Bony, spordan vazgeçemeyen ve tercihini yogadan yana kullananlar için 'yoga çorabı' tasarladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:28 Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli yerli tekstil şirketlerinden Bony Group'un perakende markası Katia & Bony, spordan vazgeçemeyen ve tercihini yogadan yana kullananlar için 'yoga çorabı' tasarladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede; 12 farklı seçeneği bulunan ürün, yüzde 82 oranında pamuk içeriyor.
Ayrıca ürün kaydırmaz alt yapısı sayesinde spor esnasında çorapsız yapılması tavsiye edilen aktivitelerde de kullanıcıların öncelikli tercihleri artasında yer alacağı belirtildi. - İSTANBUL
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