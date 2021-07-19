Katie Price estetiğe doyamıyor, eski kocası kızdı: Bari biraz çocuklarını düşün!

'BİRAZ DA ÇOCUKLARINI DÜŞÜNMELİ'

43 yaşındaki Katie Price'ın eski eşi Kieran Hayler ise basına verdiği demeçte yıldızın bu estetik bağımlılığına bir son vermesi gerektiğini savundu. Price ile evliliğinden 7 yaşında Jett, 6 yaşında Bunny adında iki çocuğu bulunan Hayler "o estetik operasyonlardan sonra annelerini iyileşme sürecinde görmenin, küçükler için zor bir durum olduğunu" savundu.

'ESTETİK ÇOK YAYGINLAŞTI'

Katie Price ile 2013'te evlenen, yasal boşanma süreci de bu yıl sona eren Kieran Hayler, eski eşine "Bazen de çocuklarını düşünmen gerekir" diye seslendi. Son dönemde estetik operasyonların, kadınlar için de erkekler için de çok sıradan bir durum haline geldiğini savunan Hayler "Düzenli olarak botoks yaptıran erkekler tanıyorum. Ama ben yaptırmıyorum" diye konuştu.

'ANNELERİNİ ACI İÇİNDE GÖRMEK, ÇOCUKLAR İÇİN DE KÖTÜ'

Hayler, Katie Price'dan olan çocukları Jett ve Bunny'nin yanı sıra yıldızın diğer çocukları Harvey, Princess ve Junior için de annelerinin estetik sonrası görüntüsünün "korkutucu" olduğunu belirtti. Eski eş, Price'ı acılar içinde görmenin çocukları olumsuz etkilediğini de söyledi. Hayler o iyileşme sürecinin çok da iyi bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. Katie Price'ı da bu gibi durumlarda artık çocuklarını düşünmesi gerektiği konusunda uyardı.

İLK ESTETİK 17 YAŞINDA

İlk kez 17 yaşında estetik operasyon için bıçak altına yattığını anlatan Katie Price, o zamandan bu yana da 20'den fazla kez müdahale geçirdi. "Estetik beni baştan yarattı" diyen Price, bazen istediği gibi sonuç alamasa da yine de o prosedürlerden vazgeçmiyor.

KENDİNİ TÜRK ESTETİK CERRAHLARA EMANET ETTİ

Geçen yıl da pandemiye rağmen Türkiye'ye gelip estetik operasyon geçiren Katie Price, bu kez de rotasını yine Türkiye'ye çevirdi. Bir dönem Jordan adıyla da tanına Price, tam beş farklı müdahale için bıçak altına yattı. Price, dudak kaldırma, yağ aldırma, kalça kaldırma da dahil fiziksel görüntüsünü değiştirecek bir dizi operasyon geçirdi.

SONUCU BEĞENMEYİNCE TEKRAR OPERASYON GEÇİRDİ

Price 2018 yılında geçirdiği operasyonlarda istediği sonucu elde edememişti. Katıldığı bir TV programında doktorun, yüzünü mahvettiğini savunan Price, bunun üzerine rotasını Türkiye'ye çevirdi ve güzelleşmek için sık sık seyahat etmeye başladı. Geçen yıl da İstanbul'a gelen Price, operasyonların ardından geçirdiği kaza sonucu iki bacağını da kırıp uzun süre tekerlekli sandalye ile gezmek zorunda kalmıştı.

AMELİYAT MASASINDA ÇEKİLEN VİDEOYU YAYINLAMIŞTI

Katie Price, yeteri kadar hareket edemediği için kilo alınca bu kez de bu konuya çözüm bulmak yani yağ aldırmak için tekrar Türkiye'ye geldi. O sırada da kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa estetik operasyonlarla yenilendi. Price, estetik konusunda gerçekten de sınır tanımıyor. Yıldız, birkaç yıl önce yüz gerdirme işlemi sırasında çekilen videosunu ve fotoğraflarını da yayınlamıştı. Üç yıl önce gerçekleşen operasyonda Price için lokal anestezi kullanılmış, yıldız bir yandan da doktoruyla sohbet etmişti.

KİLO ALMIŞTI

Price son olarak bir dizi estetik operasyon için Türkiye'ye gelmeden önce dış görüntüsünden memnun olmadığını dolaylı olarak açıklamıştı. Katie Price'e yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Price'in geçen yıl Türkiye tatilinde bacağını kırdıktan sonra kilo aldığını ve bunun da etkisiyle görüntüsünden memnun olmadığını söyledi. Price'ın arkadaşı, yıldızın kırılan ve birkaç kez ameliyat geçirdiği bacağı nedeniyle hareket edemediğini bu yüzden de kilo aldığını belirtti.

KIYAFETLERİ DAR GELİNCE GERÇEĞİ FARK ETTİ

Katie Price konuk olduğu Packed Lunch adlı programda kilo vermek için çok mücadele ettiğini söylemişti. Nişanlısı Carl Woods ile bir çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başlayacaklarını anlatan Price bunun için de kilo vermek zorunda olduğunu eklemişti. Konuk olduğu programın sunucusu "Ama siz fazla kilolu değilsiniz" dediğinde de Katie Price " Bence kiloluyum. Normal kilom 54, ama şu anda 68 kiloyum" diye yanıt vermişti. Price, kıyafetlerinin dar gelmesinden kilo aldığını anladığını da sözlerine eklemişti.

SONUÇTAN MEMNUN

Price, son olarak Türkiye'de geçirdiği estetik operasyonun sonuçlarından memnun olduğunu da bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Operasyondan iki hafta sonra çekilen bu fotoğraflardan oluşan paylaşımında yeni görüntüsünden memnun olduğunu belirtti Katie Price. O paylaşımlarda Katie Price'ın yüzündeki değişimin yanı sıra yağ aldırmanın sonucu olarak eskisinden daha zayıf görünmesi de dikkat çekti.

ÜÇÜNCÜ SAYFA GÜZELİYDİ

Tam adı Katrina Amy Alexandra Alexis Infield olan Katie Price, 22 Mayıs 1978'de İngiltere'nin Brighton kentinde doğdu. Bir dönem Jordan adıyla anıldı. Henüz 4 yaşındayken babasının evi terk etmesi onda kalıcı etkiler bıraktı. Annesinin evlenmesinden sonra üvey babasını kabullenmeyerek 18 yaşında evi terk etti. o dönem 'Sun' gazetesi üstsüz modeller arıyordu ve Katie Price, gazeteye üstsüz pozlar verdi. Bu sayede ünlü olan Price, ünlüler camiasında görülmeye başlandı.

HAREKETLİ ÖZEL HAYAT

Ünlü İngiliz şarkıcı Dane Bowers ile yaşadığı beraberlik popülerliğini artırdı. Ayrıldıktan sonra ortaya çıkan ve çiftin özel anlarını içeren skandal kaset ise, Katie Price'ın ününe ün katmaya devam etti. Bowers'tan hamile kaldı fakat çocuğunu aldırdı. 2002 yılında Manchester United'ta oynayan dünyaca ünlü futbolcu Dwight Yorke'tan hamile kaldı. Yorke'tan ayrılmasına rağmen çocuğunu doğurdu. İlk çocuğu Harvey, görme engelli doğdu. Daha sonra 4 doğum daha yapan Katie Price şu anda 5 çocuk annesi.

BEŞ ÇOCUK ANNESİ

Price, şu ana kadar beş kez evlendi. İlk evliliğini 2005 ile 2009 arasınra Peter Andre ile yaptı. Bu evlilikten Princess ve Junior adında iki çocuğu bulunuyor. Price'ın Dwight Yorke ile birlikteliğinden şu anda 18 yaşında olan Harvey adında bir oğlu var. Yıldız, Kieran Hayler ile yaptığı evlilikten Jett ve Bunny adında iki çocuk annesi oldu. Katie Price'ın 2010 ile 2012 arasında Alex Reid ile yaptığı evlilikten ise çocuğu bulunmuyor.